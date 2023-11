Clippers, Harden: “Ho bisogno di 10 partite per entrare in ritmo”

I presupposti erano letali. Kawhi Leonard, Paul George, Russell Westbrook e James Harden tutti con la stessa canotta, tutti sul parquet della Crypto.com Arena. Ma se è vero che un neonato prima gattona e poi cammina, questo vale anche per gli esperimenti allestiti in fretta e furia nella speranza di sfruttare al massimo l’ultimo anno di contratto di The Klaw e PG13. Per ora, i nuovi Los Angeles Clippers hanno subito tre sconfitte in tre partite da quando The Beard è entrato stabilmente nelle rotazioni di coach Lue. Tra queste un blowout a Dallas, al termine del quale Kyrie Irving ha commentato così i suoi avversari.

Secondo lo stesso James Harden, il periodo di tempo necessario per il rodaggio è di 10 partite.

James Harden to reporters last night in Dallas: "For me individually, this is only my third game. I didn’t have a training camp, I didn’t have a preseason, so everything is still moving fast speed for me. I need about a 10-game window then kind of see where I am from there."

— Law Murray 🧾 (@LawMurrayTheNU) November 11, 2023