NBA, Wembanyama impressiona Gobert: “Difficile immaginare cosa possa diventare”

Timberwolves e Spurs si affrontavano nella notte, entrambe al debutto nella NBA Cup. La French connection tra Rudy Gobert e Victor Wembanyama, evidente dallo scambio di canotte portate sul palco delle interviste, risalta ancor di più nelle parole al miele tra i due. Ecco il commento della prima scelta assoluta del Draft NBA 2023 raccolto da ESPN:

“[Questa sfida] ha un sapore speciale. So che ogni sera ci saranno uno o due avversari tosti da affrontare nel matchup. È stato ancor più speciale trovarsi faccia a faccia con [Rudy Gobert], che negli anni si è preso cura di me e ha cercato di insegnarmi delle cose.”

Fermatosi a un rimbalzo dalla doppia doppia, Wembanyama ha impreziosito il proprio tabellino personale con 29 punti, quattro assist e altrettante stoppate, tre delle quali proprio rifilate a Gobert. Da parte sua, il tre volte Defensive Player of The Year NBA non ha potuto che sottolineare la performance del connazionale.

“Il suo senso della posizione è molto più avanzato rispetto a quello [che ci si attenderebbe] da un rookie. Si vede che è ben allenato e che sta studiando il gioco. Quest’aspetto migliorerà nel corso dell’anno. Sta già entrando un po’ nella testa degli avversari con impatto impatto sulle loro scelte di tiro. Sarà un problema serio molto presto. […] Se sommiamo alla sua vena competitiva il fisico eccezionale di cui dispone, […] è difficile immaginare cosa possa diventare con un paio d’anni di lavoro”.

