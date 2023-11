NBA, Grizzlies sempre a fondo; coach Jenkins attacca l’arbitraggio: “Atroce”

Taylor Jenkins sapeva che quest’inizio di stagione ad handicap avrebbe presentato più di una difficoltà per Memphis. L’attuale record (1-8) lascia la squadra a fondo classifica ed è una fotografia forse fin troppo severa per un coach che ha dimostrato di non darsi mai per vinto. La sconfitta contro i Jazz, peraltro appena davanti ai Grizzlies in classifica, non è andata giù. L’allenatore, rivolgendosi ai giornalisti in conferenza stampa ha attaccato senza mezzi termini la terna arbitrale per la gestione della gara.

“Preparatevi. Una delle partite peggio arbitrate che io abbia mai visto, registrartelo. Mi sta bene, qualcosa di [sportivamente] atroce. [Jaren Jackson Jr.] gioca 23’ e sta in pitturato per tutta la sera. È uno dei giocatori più professionali nella lega e prende un doppio fallo tecnico con la motivazione riferitami di aver attaccato un arbitro. Si chiama de-escalation. 29 tiri liberi a 13, e non sono l’allenatore che di solito si lamenta, l’ho fatto solo un’altra volta. La nostra squadra si sta facendo il culo e succede questo? L’interazione con gli arbitri? Nulla, ignorato, l’espressione sui loro volti quando provo a intavolare un discorso in difesa dei miei ragazzi è incredibile, [denota] totale mancanza di rispetto. So cosa sta per arrivare.”

In passato multe e sanzioni, in effetti, sono state comminate anche per lamentele meno esplicite e colorite.

