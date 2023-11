La NBA pensa di estendere il Draft su due giorni: l’ipotesi di Adam Silver

Nell’ottica di consentire ai manager delle franchigie di avere più tempo per scegliere i propri giocatori nel primo e nel secondo giro, la NBA potrebbe decidere di estendere il formato del suo Draft. L’indiscrezione arriva direttamente da The Athletic. Dal prossimo anno la durata dell’evento potrebbe aumentare da uno a due giorni. Una possibilità nata in seguito ai recenti colloqui con i vari direttori generali (GM) della lega.

Perché la NBA vorrebbe il Draft su 2 giorni

Allo stato attuale, ogni squadra ha cinque minuti nel primo turno e due minuti nel secondo per scegliere i propri giovani talenti. Abbastanza per completare un intero Draft dopo circa quattro ore. Problema: il secondo turno è ovviamente molto meno interessante del primo, anche se si possono selezionare giocatori di talento (Nikola Jokic per esempio, è stato scelto clamorosamente alla 41esima posizione nel 2014). Senza parlare degli aspetti economici o di marketing: estendere il formato della cerimonia consentirebbe alle varie franchigie di gestire meglio i loro colloqui durante la serata, piuttosto che concludere tutto in fretta e furia. Ricordiamo che il Draft 2024 è attualmente previsto per il prossimo 27 giugno, un mese e mezzo dopo la tradizionale Lottery (12 maggio).

