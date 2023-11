NBA, infortunio per Tyler Herro: rimarrà ai box per almeno 2 settimane

Il buon inizio di stagione di Tyler Herro è stato purtroppo interrotto la scorsa notte a causa di un altro infortunio. La guardia dei Miami Heat, infatti, si è slogata la caviglia destra durante un’azione di gioco nel primo quarto. Herro è quindi andato immediatamente negli spogliatoi per valutare la situazione e non è più tornato in campo nella vittoria per 108-102 della sua squadra contro i Memphis Grizzlies. Parlando dopo il match, Herro ha detto che si aspetta di rimanere ai box per almeno “un paio di settimane”.

Il giocatore è caduto rovinosamente sul piede di Jaren Jackson Jr, contorcendosi dal dolore prima di salutare il campo per andarsene nella locker room. Una tegola non indifferente per Miami: Herro stava infatti viaggiando con una media di 23.5 punti a partita. Non è una novità per lo stesso Tyler il quale la scorsa stagione aveva riportato la frattura alla mano destra in Gara 1 nella Playoff del primo turno contro i Milwaukee Bucks.

