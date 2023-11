NBA, i Timberwolves infliggono ai Celtics la prima sconfitta stagionale

Minnesota Timberwolves e Boston Celtics arrivavano alla sfida del Target Center entrambe con un’imbattibilità da difendere. Se i C’s non avevano mai fatto i conti con la parola sconfitta in stagione, vincendo cinque partite su cinque, i T’Wolves non avevano ancora mai perso davanti al proprio pubblico. Quindi, per forza di cose, una delle due doveva rinunciare alla propria imbattibilità. Dopo una partita equilibratissima e al cardiopalma, sono i Timberwolves a portare a casa la vittoria all’overtime con il punteggio di 114-109, grazie ad una serata da incorniciare per Anthony Edwards.

La stella di Minnie segna 38 punti, raccoglie 9 rimbalzi e smazza 7 assist per i compagni. Ma a impressionare è soprattutto la sua maturità nel supplementare. “Ant-Man” segna infatti 8 punti sui 13 di Minnesota nell’overtime e merita i complimenti del suo allenatore a fine partita. Di seguito le parole di coach Chris Finch:

“Ama questi momenti. Sappiamo che dobbiamo ancora migliorare nel chiudere queste partite nei tempi regolamentari, migliorando alcune delle nostre scelte e alzando un po’ la difesa. Ma i ragazzi che si esaltano in questi momenti sono davvero pochi. Siamo fortunati ad averne uno nella nostra squadra”.

I Timberwolves trovano anche 20 punti da Jaden McDaniels, 14 a testa per Rudy Gobert (con 12 rimbalzi) e Naz Reid (in uscita dalla panchina) e 7 punti con 10 rimbalzi da Karl-Anthony Towns che tira poco e male (3/10 al tiro complessivo di cui 1/7 dalla lunga distanza).

Lato Celtics un Jayson Tatum da 32 punti, 5 rimbalzi e 5 recuperi, un Jaylen Brown da 26 e 7 rimbalzi ed un Kristaps Porzingis che aggiunge 20 punti, non riescono ad evitare la prima sconfitta stagionale ai biancoverdi del Massachusetts.

