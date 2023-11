NBA, esordio amaro con la maglia dei Clippers per James Harden

Non c’è palcoscenico migliore del Madison Square Garden per un esordio come quello di James Harden con la maglia dei Los Angeles Clippers. Il Barba fa il suo debutto con i “Big Four” dei losangelini nell’arena di casa dei New York Knicks ma i Clippers vengono sconfitti dalla squadra di coach Thibodeau.

Non bastano infatti ai californiani i 17 punti con 6 assist e 6/9 al tiro di Harden per evitare la sconfitta per 111-97 contro i newyorkesi. Per lui si tratta della prima sconfitta all’esordio con una nuova maglia dopo aver vinto con gli Houston Rockets, i Brooklyn Nets e i Philadelphia 76ers. A fine partita Harden ha commentato il suo esordio in questo modo:

“Mi sono sentito strano in campo non avendo avuto una partita di preseason o l’opportunità di partecipare a un training camp completo. Ho cercato di affidarmi ai miei istinti cestistici e a quello che ho fatto nella mia carriera, provando a giocare e cercando di rendere tutto facile per gli altri”.

Stessi minuti in campo di Harden (31) per Russell Westbrook e Kawhi Leonard che segnano rispettivamente 17 punti con 8/13 al tiro complessivo e 18 con 8/16. Serata difficile al tiro invece per Paul George che realizza solo 2 canestri sugli 11 tentati (1/6 dalla lunga distanza) che producono soli 10 punti, a cui aggiunge però 7 rimbalzi, 3 assist e 3 recuperi.

I New York Knicks tornano così a sorridere dopo due sconfitte consecutive e trovano la prima vittoria stagionale davanti al loro pubblico. Vittoria conquistata grazie al dominio arrivato in ogni voce statistica contro i Los Angeles Clippers. Surclassati a rimbalzo 48-31 (18 offensivi), nei punti segnati nel pitturato (56-38) e nei punti segnati in contropiede (28-6). A deciderla sono state le ottime prestazioni di Julius Randle e R.J. Barrett. Il primo, dopo un avvio di stagione a dir poco sottotono, segna 27 punti con 10 rimbalzi e sembra essere tornato, anche se solo per una sera, il vecchio Randle.

Il canadese invece ritorna in campo dopo due partite ai box per un problema al ginocchio sinistro e guida i suoi alla vittoria con 26 punti e 9/16 al tiro, commentando così il suo rientro:

“Il ginocchio è ancora un po’ dolorante, ma sono felice che abbiamo ottenuto la vittoria. Vuoi sempre essere in campo. È stato uno schifo non poter giocare, ma sono felice di non essere stato fuori troppo a lungo”.

