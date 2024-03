Risultati NBA, Altalena Clippers vincono con gli Wizards

Una vittoria che doveva essere semplice per i Los Angeles Clippers e cosi è stato.La speranza è quella di un nuovo filotto di vittorie dopo le montagne russe delle ultime 10 partite, quasi tutte alternando una vittoria a una sconfitta. Nel tabellino dei marcatori è stata notevole la prova di James Harden con 28 punti in 25′ minuti con il 69% dal campo e Leonard 27 punti. Non si registra neanche una doppia doppia per i padroni di casa, cosa davvero inusuale nella NBA dei giorni di oggi, sopratutto pensando ai 140 punti segnati. Nota negativa per i Clippers l’infortunio di Westbrook alla mano nel secondo quarto. Frattura alla mano, per il 35enne dei Clippers.

“Ci dispiace molto per Russell non sappiamo se dovrà operarsi in questo momento, dobbiamo solo aspettare e vedere come si evolve la situazione.”

Per i Wizards invece ennesima sconfitta in una delle stagioni peggiori per la squadra capitolina, superati in classifica generale (per quanto poco possa importare) da quei Detroit Pistons tanto scherzati durante l’anno da tutti. Unica prova da segnalare quella di Kuzma con 32 punti e sette rimbalzi in 29′ minuti con il 68% dal campo.

Gli highlights della vittoria Clippers sugli Wizards

