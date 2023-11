NBA, Tyrese Haliburton da record con 43 punti e 12 assist, ma vince Charlotte

La stella più luminosa della notte NBA è stata quella di Tyrese Haliburton: con 43 punti (career-high) e 12 assist, è stato protagonista di un record mai visto prima in NBA. Il playmaker dei Pacers è stato autore di un terzo quarto fantascientifico da 25 punti e 5 assist: nessuno aveva mai registrato tali numeri in un solo quarto nella storia della NBA.

Nonostante tutto, la prestazione del numero #0 non è bastata ai Pacers per evitare la sconfitta. E’ finita 125-124 al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, con LaMelo Ball che è stato decisivo in difesa rubando il pallone dell’ultima azione proprio a Tyrese Haliburton.

Mark Williams fondamentale per gli Hornets con 27 punti e 7 rimbalzi, mentre LaMelo Ball continua a faticare in questo inizio di stagione: ha chiuso solamente con 11 punti (4/15 dal campo) e 11 assist.