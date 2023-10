Mercato NBA, finisce la telenovela Harden: Philadelphia lo spedisce ai Clippers

Finisce ufficialmente l’esperienza di James Harden nella città dell’amore fraterno. Finisce dopo solo una stagione e mezza passata con la canotta dei Philadelphia 76ers addosso. Finisce nel peggiore dei modi, con Il Barba che era diventato ormai a tutti gli effetti un problema per la squadra guidata da Nick Nurse. I Sixers hanno così deciso di spedire il 34enne nella notte americana ai Los Angeles Clippers, la sua destinazione più gradita.

Le due squadre stavano parlando da ormai parecchie settimane per concludere la trattativa, ma non riuscivano a trovare la quadra a causa del rifiuto dei californiani di volersi separare da Terance Mann.

Infatti, dopo aver definito il GM dei Sixers Daryl Morey un “bugiardo” durante un tour promozionale in Cina per uno dei suoi sponsor e di non voler più giocare per una sua squadra, Harden ha disertato dapprima il Media Day della franchigia della Pennsylvania, continuando poi a saltare allenamenti su allenamenti e ritrovandosi ad essere senza mezzi termini un separato in casa.

Passando ai dettagli della trade, i Sixers oltre al già citato Harden spediscono a Los Angeles P.J Tucker e il rookie Filip Petrusev, accogliendo in Pennsylvania Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington e K.J. Martin oltre a una prima scelta non protetta al Draft 2028, due seconde scelte nei prossimi Draft ed uno swap su una futura scelta.

I Philadelphia 76ers ripartiranno quindi dai loro due uomini più rappresentativi, ovvero sia Joel Embiid e Tyrese Maxey. Entrambi hanno iniziato la stagione 2023-2024 con medie strepitose. Il camerunense naturalizzato statunitense sta viaggiando a 31 punti, 10.3 rimbalzi e 7 assist ad allacciata di scarpe mentre Maxey ha messo finora a referto 30.3 punti, 6.7 rimbalzi catturati e 6.3 passaggi vincenti per i compagni.

Los Angeles Clippers che ora non hanno più scusanti. Con i nuovi “Big Four” Westbrook, Harden, Kawhi Leonard e Paul George, la squadra di Tyronn Lue ha come obiettivo primario il Larry O’Brien Trophy.

