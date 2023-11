NBA, Tyronn Lue sull’arrivo di James Harden: “È un ragazzo di LA, vuole vincere il titolo qui”

Dopo il suo trasferimento, James Harden è arrivato a Los Angeles con rinnovata ambizione. Prima del grande debutto, che forse avverrà il prossimo lunedì a New York, il Barba ha assistito alla vittoria dei Clippers contro i Magic, poi alla sconfitta contro i Lakers. Bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di vedere l’MVP 2018 in azione al fianco di Kawhi Leonard, Paul George e Russell Westbrook. Raggiante anche Frank Lawrence, President of Basketball Operations della compagine californiana:

“James Harden avrebbe dovuto essere un All-Star la scorsa stagione. È un giocatore con enormi qualità e che pensa solo a una cosa: vuole vincere il titolo con i Clippers. Vuole far parte di qualcosa di più grande di lui. Ha vinto diversi trofei individuali. Per lui, ora, si tratta di fare qualcosa di storico con i Clippers.”

E questo è un bene visto che anche Paul George e Russell Westbrook stanno cercando di vincere finalmente un anello:

“Sono in fasi della loro carriera in cui hanno un solo obiettivo. Hanno avuto successi individuali e guadagnato molti soldi. Adesso hanno un solo obiettivo.”

Le parole di Tyronn Lue su Harden

Cosa può fare il tre volte capocannoniere della lega per riuscire a scalare l’Olimpo? Coach Tyronn Lue è convinto:

“La cosa più importante sarà sacrificarsi. Sono ragazzi che vengono da Los Angeles, che hanno ottenuto grandi risultati nella loro carriera. Abbiamo parlato solo di vincere il titolo. Sono concentrati su quello e faranno tanti sacrifici, sia in termini di minuti che di tiro. Sono pronti per questo.”

Anche James Harden è un’ottima opzione per supportare la coppia Leonard – George, spesso infortunati e assenti. Anche se, con la nuova politica della lega, i Clippers potranno far respirare meno le loro stelle. Per lo scontento di Lawrence Frank:

“La storia sul turnover di Kawhi e Paul è una stronzata. C’è differenza tra infortuni e riposo. L’anno scorso si sono infortunati entrambi. Lavorano troppo duramente perché la loro reputazione venga danneggiata da persone che dicono che non vogliono giocare o vogliono prendersi una pausa. Poi con James daremo ancora più potenziale al nostro duo, abbiamo più possibilità di vincere. James Harden è qualcuno che ti permette di puntare più in alto.”

