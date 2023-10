NBA, i Nuggets spazzano via gli OKC Thunder e rimangono imbattuti

Nel matinée giocato al Paycom Center di Oklahoma City, i Denver Nuggets dominano dal primo all’ultimo minuto contro i Thunder padroni di casa e vincono la gara con il punteggio di 128-95, rimanendo ancora imbattuti dopo le prime tre gare stagionali. A guidare la franchigia del Colorado ci ha pensato, come spesso accade, l’MVP delle Finals in carica Nikola Jokić, che ha confezionato una prestazione da 28 punti, 14 rimbalzi e 5 assist con 12/16 al tiro.

Seguito alla perfezione da Michael Porter Jr. (8/14 al tiro con 4/7 da tre) che aggiunge 20 punti con 9 rimbalzi, da Jamal Murray (9/14) con 19 punti e 8 assist e dai 17 punti di Peyton Watson (8/11 al tiro complessivo). Thunder che perdono così la prima gara in stagione dopo le vittorie contro Chicago Bulls e Cleveland Cavaliers, a causa della maggior esperienza dei Nuggets e soprattutto della serata storta al tiro di Shai Gilgeous-Alexander.

Il 25enne chiude la gara con 7 punti e 7 rimbalzi con un pessimo 2/16 al tiro di cui 0/4 dalla lunga distanza e ai microfoni di fine partita ha elogiato l’atteggiamento dei Nuggets:

“Sono i campioni in carica e non lo sono stati per un colpo di fortuna. Giocano nel modo giusto su entrambe le estremità del campo e sono un’ottima squadra. Non siamo stati abbastanza bravi questa sera per competere contro di loro”.

L’ex Clippers ha tirato molto male anche grazie alla difesa asfissiante di Kentavious Caldwell-Pope, come dichiarato anche dall’head coach dei Nuggets Michael Malone nel post partita:

“Bisogna dare credito a ragazzi come Kentavious Caldwell-Pope, che penso sia un difensore All-NBA. Lo scorso anno gli abbiamo chiesto di difendere i migliori giocatori per 82 partite della regular season e 20 partite dei Playoff e lui si è impegnato totalmente in questo. Capisce che questo è il regalo più grande che può fare alla squadra”.

Coach Malone conclude il suo intervento con i media parlando della difesa della sua squadra, che ha concesso ai Thunder solo il 41.1% al tiro complessivo:

“Sappiamo che dobbiamo essere una squadra in grado di battere le migliori squadre della NBA anche in trasferta. E per farlo bisogna difendere. E ho sentito che la nostra difesa stasera è stata eccezionale su tutta la linea”.

Buona prestazione per Chet Holmgren che nella prima partita della sua carriera NBA davanti al proprio pubblico mette a segno 19 punti e 4 rimbalzi con 7/12 al tiro, ma deve fare i conti con il dominio a tutto campo di Nikola Jokić.

