NBA, Wembanyama protagonista nella prima vittoria degli Spurs

Sono serviti 53 minuti agli Spurs per raccogliere la prima vittoria stagionale, e Wemby è stato ovviamente protagonista. Nella partita di stanotte contro i Rockets, Wembanyama e compagni hanno vinto dopo un overtime sul punteggio di 126-122. Il talento francese, prima scelta assoluta dell’ultimo Draft, ha segnato il canestro del pareggio a venti secondi dalla fine del quarto quarto, il primo dei supplementari e ha chiuso con 21 punti, 12 rimbalzi, tre stoppate e altrettante palle rubate.

A fine partita Wemby, visivamente emozionato per la vittoria, ha detto:

“Amo davvero tanto vincere. E’ quello che amo di più nella mia vita. Quindi, ovviamente, sono molto felice. Quando sono rientrato nello spogliatoio, [Coach Pop] ha compreso che era la mia prima vittoria in assoluto in NBA. E mi ha reso orgoglioso per un momento. Ovviamente è solo una vittoria e abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare e tantissime partite difficili da giocare”

Nei primi tre quarti gli Spurs hanno commesso diversi errori, tanto che si ritrovavano sul -10 a un certo punto. Wembanyama ha raccontato cosa sia cambiato nell’ultimo quarto per permettere la rimonta e la vittoria:

“A un certo punto, loro stavano segnando ogni tiro e riuscivano a giocare bene ogni schema. Noi non abbiamo mai abbassato la testa, ma la nostra energia e la nostra voglia non erano abbastanza forti. Penso che le rotazioni nell’ultimo quarto abbiano portato energia in campo e ci abbiano permesso di rimanere in partita e arrivare all’overtime”