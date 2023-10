NBA, Spurs via dal FrostBank Center? La contea di San Antonio non lo esclude

Il recente rebranding del fu AT&T Center, importante lascito del COO Brandon Gayle, non cambia di molto le prospettive di relocation – ancorché parziale – per i San Antonio Spurs. La concessione dell’impianto, proprietà della contea di Bexar, scade nel 2032. Nonostante l’orizzonte temporale possa sembrare rassicurante, Peter Sakai, giudice di contea, ha parlato in questi termini dello stato delle cose.

Il resoconto di San Antonio Express-News

“Gli Spurs sono i nostri primi ambasciatori nel mondo. Città, contea e partner locali individueranno un percorso che metta assieme le esigenze di tutti. [East Side?] siamo alle discussioni preliminari, è tutto ciò che posso dire per ora. Dobbiamo portare più soggetti al tavolo, compresi città, Spurs e contea, per assicurarci che sia considerata anche la riqualificazione di quest’area.”

Leggi anche:

Kyrie Irving: “Trade chiesta ai Nets miglior decisione della mia carriera”

Subito Dame Time a Milwaukee: Lillard 39 punti e 76ers KO con i Bucks

Rick Carlisle prolunga con gli Indiana Pacers: accordo pluriennale per il coach