Caduta di stile ESPN: “ricicla” intervista di Lillard ai tempi della bolla NBA di Orlando

Molto del seguito NBA passa attraverso i social media ed è per questo che dai grandi broadcaster, almeno, ci si aspetterebbe una gestione trasparente e responsabile. Tale non può essere definito l’atteggiamento di ESPN, che sui canali ufficiali SportsCenter ha rimesso in circolo un video di Damian Lillard con un editing Photoshop a dir poco zoppicante.

Le dichiarazioni, certo calzanti per la nuova avventura di Dame in maglia Bucks, risalgono in realtà alla Bolla di Orlando nel 2020, durante la stagione più di tutte segnata dalla pandemia Covid 19. L’effetto non può che far storcere il naso, tanto che gli utenti hanno riempito di critiche la scelta “editoriale”. Dopo qualche ora il post, sorprendentemente, è ancora raggiungibile.

