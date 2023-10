NBA, impresa di Doncic: sfiora i 50 punti e segna il game winner contro i Nets

Altra notte, altra clamorosa prestazione di Luka Doncic. Questa volta lo sloveno dei Mavs ha superato ogni aspettativa, regalando un’impresa nella partita contro i Nets. Doncic ha chiuso con 49 punti, 10 rimbalzi e sette assist, con numeri stratosferici al tiro (16/25 dal campo, 9/14 da tre e 8/10 ai liberi). Ma quello che lascia ancora più a bocca aperta è la sequenza finale con cui ha vinto la partita. Luka ha segnato tre triple negli ultimi due minuti, tra cui il game winner in gancio a una mano e con l’aiuto del tabellone: cose mai viste.

🚨 LUKA DONCIC ARE YOU KIDDING ME? 🚨 HE HAS HIT 4 STRAIGHT CLUTCH TRIPLES TO REACH 49 POINTS. Mavs up 3 with 12.5 seconds left: https://t.co/1wqRX7Uwkw pic.twitter.com/cK9d9Vzzsl — NBA (@NBA) October 28, 2023

Neanche lui, a fine partita, è riuscito a spiegare quel canestro da extraterrestre:

“Ho visto c’erano due o tre secondi rimasti, dovevo lanciare via la palla. Ho cercato di prendere il ferro così che i miei compagni avrebbero potuto prendere il rimbalzo. Non so come sia entrato”

Luka forse non se lo aspettava, ma Dorian Finney-Smith sì. Il giocatore dei Nets, che ha giocato a Dallas per sei stagione e mezze, era in marcatura sull’ex compagno sloveno, e ha detto:

“Ho visto quel canestro milioni di volte. Gioca molto e si allena anche su questi tiri. Non puoi fargli fallo. Non dovevamo fargli ricevere la palla. Quella sarebbe stata probabilmente l’opzione migliore. Ca**o, non riusciva neanche a vedere il canestro e ha segnato quel tiro”

L’head coach dei Mavs, Jason Kidd, ha detto che Luka ama avere la palla in mano nei momenti decisivi, e anche questa volta non ha deluso compagni e tifosi:

“E’ un Luka special. Gli piace avere la palla in mano nei finali di partita. Ama queste situazioni, e riesce spesso a trovare delle soluzioni. Il fatto è che Luka si allena su questi tiri pazzi. Qualche volta sono ripresi da una videocamera, qualche volta lo vediamo solo noi. Stanotte era proprio uno di quei tiri, e lo ha messo dentro”

Leggi anche:

NBA, Wembanyama protagonista nella prima vittoria degli Spurs

Chet Holmgren ha un cruccio: le stoppate. Subito record con i Thunder

NBA, Kyrie Irving: “Trade chiesta ai Nets miglior decisione della mia carriera”