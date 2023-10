NBA, i Raptors sbagliano tutto il possibile e Caruso la vince all’OT

Negli ultimi secondi del quarto quarto di Toronto-Chicago è successo di tutto, con i canadesi che hanno commesso una serie di errori che sono costati la vittoria. I Raptors sono sopra di tre a 8.6 secondi dalla fine. La palla è nelle mani di DeRozan, che con mestiere riesce a “rubare” un fallo di Siakam su tiro da tre. L’ex della partita fa 2/2, e all’ultimo libero cerca di prendere il rimbalzo ma commette invasione.

Toronto ha la rimessa, ma Siakam commette un fallo su Caruso e regala, nuovamente, la palla agli avversari. Allo scadere DeRozan tira dalla media e subisce un fallo da Scottie Barnes. Mancano 0.1 secondi alla fine, la guardia di Chicago fa 1/2 ai liberi e porta la partita all’overtime. Ai supplementari la partita è molto combattuta, e la decide Alex Caruso con una tripla dall’angolo.

Per i Bulls arriva una vittoria molto importante in un periodo non facile all’interno dello spogliatoio. Dopo la partita di esordio, persa contro i Thunder, i giocatori avevano già avuto un incontro per parlare del rendimento della squadra. Un incontro “players only” dopo una sola partita di stagione regolare è un segno di evidente tensione, ma che forse potrebbe trasformarsi anche in una spinta positiva. A fine partita il protagonista della serata, DeMar DeRozan, ha detto:

“In situazioni del genere dipende solo da come rispondi alle difficoltà che incontri. Abbiamo avuto alcune dormite durante la partita, ma non ci siamo mai arresi. Siamo rimasti attaccati fino alla fine e ci siamo dati la possibilità di vincere”

DeRozan ha parlato anche della confidenza con cui Caruso scende in campo, e dell’impatto decisivo in attacco tanto quanto in difesa:

“E’ fantastico l’impegno che mette in campo, lo spirito di sacrificio con cui gioca e lotta su ogni pallone. Ha degli istinti naturali, è fantastico da vedere. E’ come se lasci uscire un ghepardo dalla sua gabbia, corre in modo sfrenato ma bello da vedere”

