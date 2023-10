NBA, subito Dame Time a Milwaukee: Lillard 39 punti e 76ers KO con i Bucks

Atmosfera vibrante al Fiserv Forum per l’esordio stagionale dei Milwaukee Bucks e di Damian Lillard con la nuova maglia. 39 punti, ma soprattutto 14 di questi negli ultimi 4’ di partita, a timbrare giocate clutch nel crunch time. Performance record per un giocatore al debutto con i Bucks, quarta di sempre allargando lo sguardo all’intera lega. Nulla sembra cambiato per Dame, tornato a dettare il tempo quando conta, con sangue freddo.

Protagonista, da subito

Ecco un estratto delle prime dichiarazioni in conferenza stampa dopo la vittoria in volata sui Sixers.

“Ogni volta che la squadra ti incoraggia e ti spinge ad essere te stesso aiuta, ma sono arrivato qui sapendo che era ciò che ci aspettava da me in questa situazione. Ho abbastanza esperienza in momenti del genere per capire che non starà sempre a me prendere il tiro [decisivo], ma comunque vada sono qui per questo.”







Gli highlights di Lillard al debutto

Il meglio, in meno di 80”. Nel suo tabellino personale anche otto rimbalzi e quattro assist.

