Rick Carlisle prolunga con gli Indiana Pacers: accordo pluriennale per il coach NBA

Gli Indiana Pacers hanno raggiunto l’intesa per un prolungamento di contratto pluriennale con coach Rick Carlisle, uno dei più vincenti di sempre in NBA. Lo si legge in un comunicato diffuso dalla franchigia attraverso i propri canali ufficiali.

Carlisle-Pacers: voglia di stupire la NBA

Le dichiarazioni di Kevin Pritchard, President of Basketball Operations dei Pacers:

“Non c’è bisogno di ribadire che coach Carlisle è uno dei più creativi e vincenti nella storia NBA, nessun dubbio sul fatto che sia la persona giusta per continuare a guidare la squadra. Il suo legame con l’organizzazione Pacers e la comunità dell’Indiana ha radici profonde, la sua leadership ha un inestimabile valore per giocatori e staff e non vediamo l’ora di proseguire nei prossimi anni costruendo qualcosa di speciale per i nostri tifosi.”

