NBA, i Toronto Raptors esercitano la team option sul contratto di Scottie Barnes

Nella giornata odierna i Toronto Raptors hanno annunciato di aver esercitato la team option per il quarto anno del contratto da rookie di Scottie Barnes per la stagione 2024-2025. Il 22enne sarà quindi legato alla franchigia canadese fino al termine della stagione 2024-2025, in cui potrà essere idoneo per ricevere una rookie scale extension.

In questa stagione Barnes guadagnerà circa 8 milioni di dollari e la mossa odierna del front office gli permetterà di ottenere oltre 10 milioni di dollari totalmente garantiti nella prossima stagione.

Selezionato con la quarta scelta assoluta nel 2021, Barnes ha vinto il titolo di Rookie of the Year nel 2022 e nella scorsa stagione ha messo a segno 15.3 punti, 6.6 rimbalzi e 4.8 assist ad allacciata di scarpe.

Con questo movimento, la dirigenza dei Toronto Raptors dimostra ancora una volta di voler affidare le chiavi della squadra a Scottie Barnes nel prossimo futuro.

In questa stagione la franchigia canadese è chiamata a migliorare i risultati della scorsa annata conclusa con il record di 41 vittorie e 41 partite perse e la sconfitta nel primo turno dei Play-In contro i Chicago Bulls. I Toronto Raptors esordiranno questa notte contro i Minnesota Timberwolves alla Scotiabank Arena.

