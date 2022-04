NBA, Scottie Barnes vince il Rookie of The Year

Il Rookie of the Year 2022 è Scottie Barnes. La NBA ha reso nota la votazione finale con cui il giocatore dei Toronto Raptors si è aggiudicato il premio di matricola dell’anno. Barnes ha superato di un soffio (soli 15 punti, ndr) Evan Mobley. L’ex Florida State – scelta alla posizione numero 4 nello scorso Draft – si è affermato rapidamente come un elemento molto importante nelle rotazioni di Nick Nurse in una squadra che è terminata quinta ad Est.

Barnes ha chiuso la stagione regolare con una media di 15.3 punti, 7.5 rimbalzi, 3.5 assist, 1.1 palle recuperate e 0.7 stoppate in 35.4 minuti. Il classe 2001 ha tirato con il 49.2% dal campo, di cui 30.1% da 3 punti. In terza posizione è terminato Cade Cunningham (Detroit Pistons).

Di seguito la classifica finale della votazioni:

The 15-point difference between the NBA Rookie of the Year winner (Scottie Barnes) and the second-place finisher (Evan Mobley) is the smallest margin since the current voting format began 19 years ago.

— NBA Communications (@NBAPR) April 23, 2022