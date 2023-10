NBA, i Celtics battono i Knicks grazie ai 34 punti di Tatum e ad un Porzingis da record

Non poteva iniziare meglio di così la nuova esperienza con la maglia dei Boston Celtics per Kristaps Porzingis. Il lettone domina contro i New York Knicks e guida i Celtics alla vittoria tra le mura del Madison Square Garden con il punteggio finale di 108-104. Porzingis mette a segno 30 punti, 8 rimbalzi e 4 stoppate con 8/15 al tiro (di cui 5/9 dalla lunga distanza), segnando la tripla decisiva e stabilendo un nuovo record di franchigia per il maggior numero di punti segnati al debutto con la maglia biancoverde (superando i 25 di Dominique Wilkins nel 1994). A fine partita Porzingis ha risposto a chi gli chiedeva come fosse vincere al debutto con la nuova maglia sul campo della propria ex squadra:

“È stato fantastico, non mento. Giocare qui al Garden è sempre speciale quando sei in casa, ovviamente, ma anche giocarci in trasferta è davvero divertente.”

Il miglior marcatore di serata per i Boston Celtics è stato però il solito Jayson Tatum con 34 punti, 11 rimbalzi e 13/22 al tiro iniziando al meglio la sua stagione con ambizioni da MVP. Ai microfoni di fine partita il numero 0 dei Celtics ha voluto elogiare la grande prestazione di Porzingis:

“Ci rende semplicemente molto più dinamici, ovviamente con la sua stazza, la capacità di tirare, di fare giocate dal palleggio. Quando mi raddoppiano posso sempre trovarlo libero. E ovviamente può tirare da ovunque. Siamo fortunati ad averlo”.

L’altra superstar dei Celtics Jaylen Brown vive invece una serata difficile al tiro con 4/11 e 0/4 dalla lunga distanza mettendo a segno 11 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Non bastano ai New York Knicks i 24 punti a testa di RJ Barrett e Immanuel Quickley (in uscita dalla panchina) ad evitare la sconfitta davanti al proprio pubblico.

Sparano a salve Julius Randle e Jalen Brunson che chiudono rispettivamente con una doppia doppia da 14 punti e 11 rimbalzi e 15 punti conditi da 6 assist ma insieme registrano un pessimo 11/43 al tiro complessivo.

