Metta World Peace parla di Wembanyama: “Può vincere 10 titoli NBA”

Victor Wembanyama è chiaramente il prossimo crac in NBA. Un talento generazionale che non si vedeva dai tempi di LeBron James. Il francese, in questa preseason, ha già fatto vedere alcune cose davvero interessanti. Anche Metta World Peace, ex giocatore di Lakers e Indiana, ha voluto dire la sua sulle potenzialità del lungo dei San Antonio Spurs, pronosticandogli un futuro chiaramente luminoso. Addirittura da poter vincere 10 titoli NBA nel corso della sua carriera:

@spurs going to semi finals this year.

Wem is 2nd team all nba this year. Maybe 1st.

Potentially 7 to 10 titles when career over. #headcoachmetta

— Metta World Peace (@MettaWorld37) October 21, 2023