NBA, LeBron James spinge Anthony Davis: “Lui uno dei migliori lunghi nella storia dei Lakers”

LeBron James è sempre più convinto che i Los Angeles Lakers hanno la giusta stella in casa e si tratta di Anthony Davis. Nel momento in cui il nativo di Akron deciderà di ritirarsi, i gialloviola potranno contare sull’ex NOLA per rimanere al top della NBA. Nell’ultimo allenamento svolto dalla compagine allenata da coach Ham, LeBron ha parlato del suo compagno di squadra in questa maniera:

“AD è incredibile, io e lui siamo i giocatori che sono qui da più tempo, giusto? Io mi prendo cura delle guardie e lui dei lunghi e poi ci diamo il cambio. Davis è tutto ciò che una franchigia come i Lakers potrebbe desiderare e anche di più. È uno dei più grandi lunghi ad aver mai giocato per questa franchigia.”

È chiaro che il recente futuro dei Lakers dipenderà anche dallo stato di forma di Davis che nelle ultime stagioni si è dovuto fermare anzitempo per problemi fisici. Tegole che hanno minato il percorso dei californiani tra regular season e Playoff NBA.

Leggi Anche:

Grizzlies, la stagione NBA di Steven Adams è finita ancor prima di cominciare

Mercato NBA, gli Utah Jazz garantiscono il contratto a Kris Dunn

NBA Pacific Division Season Preview 2023-2024: Fab Five