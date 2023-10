NBA, Giannis Antetokounmpo sul suo grande debutto con Lillard: “Non sono mai stato così libero”

La coppia Giannis Antetokounmpo-Damian Lillard spaventerà le difese di mezza NBA. La prova è arrivata nella notte nel match tra Los Angeles Lakers contro Milwaukee Bucks. La compagine del Wisconsin ha già mostrato tutto il suo potenziale con il nuovo play che ha concentrato tutte le attenzioni della difesa gialloviola, rendendo Antetokounmpo più libero di muoversi in campo. Queste le parole del greco registrate nel post-partita:

“Non sono mai stato così libero in campo negli ultimi cinque o sette anni. Lui è diverso. È stata una sorpresa. E’ una partita di pre-campionato. Non una partita di playoff, non una partita della stagione regolare, non una partita di un torneo di metà stagione. È pazzesco… Al pick-and-roll, cercavano di rubargli la palla, lo raddoppiavano… e quando tagliavo mi sono ritrovato completamente aperto. Era da tanto che non mi succedeva una cosa di questo tipo.”