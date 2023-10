Mercato NBA, trattativa di rinnovo bloccata tra Golden State e Klay Thompson: free agent nel 2024?

Solo qualche settimana fa, i Golden State Warriors si erano detti fiduciosi di poter raggiungere un accordo di rinnovo con lo stesso Klay Thompson. Ora la situazione sembra essere più complicata del previsto. Le trattative non stanno facendo molti progressi. Questa l’osservazione elaborata dall’informatissimo Adrian Wojnarowski a riguardo:

“Non ci sono progressi riguardo al prolungamento di Klay Thompson. Sono ancora in disaccordo sul numero di anni e sullo stipendio. C’è una reale possibilità che il giocatore non venga prolungato entro la prossima offseason.”

Va ricordato che la guardia degli Warriors riceverà ben 43.2 milioni di dollari in questa stagione, pari al dodicesimo stipendio in NBA, e non c’è dubbio che voglia continuare a guadagnare molto. Compirà 34 anni il prossimo febbraio e i dirigenti hanno già grandi stipendi da gestire per gli anni a venire (Stephen Curry, Draymond Green, Andrew Wiggins).

