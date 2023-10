Boston Celtics, prove di rinnovo con Derrick White

Derrick White è stata una delle acquisizioni più azzeccate da Brad Stevens. Arrivato a Boston da San Antonio, ha subito riproposto sul parquet la sua specialità: una difesa asfissiante. Aggiungendoci però la fase offensiva. Memorabile il suo game-winner in gara 6 delle Conference Finals della scorsa stagione contro i Miami Heat.

In ogni caso, White è diventato una pedina fondamentale nello scacchiere di Joe Mazzulla. E i Celtics ne sono consapevoli. A maggior ragione adesso che si sono privati del leader morale della metà campo difensiva, Marcus Smart. Per questo starebbero già intavolando trattative per un’estensione di contratto, come riportato da Adam Himmelsbach del Boston Globe. Nonostante la guardia abbia ancora due anni di contratto

“Derrick White e i Boston Celtics hanno parlato di un prolungamento del contratto. I colloqui sono in corso, ma nulla sembra essere all’orizzonte nell’immediato. Entrambe le parti hanno una scadenza il 23 ottobre per trovare un accordo sul rinnovo”.

Il motivo della rigida scadenza al 23 ottobre è semplice. In quella data inizierà ufficialmente la nuova regular season. E avendo White ancora due anni di contratto, il CBA (Collective Bargaining Agreement) prevede che l’eventuale rinnovo del contratto debba essere raggiunto prima dell’inizio della stagione. In caso contrario, situazione di gran lunga più probabile, tutte le trattative saranno sospese fino alla prossima estate. Attualmente a Boston il 29enne guadagna 18.4 milioni di dollari per la stagione in corso e ha un ingaggio di 19.6 milioni di dollari per la prossima. Vedremo se le parti riusciranno a trovare un accordo.

White ha numeri solidi in attacco: la scorsa stagione ha tenuto una media di 12.4 punti e 3.9 assist a partita tirando con il 38.1% da tre. Nella metà campo difensiva, però, fa sentire di più la sua presenza. Non a caso White è stato inserito nel Second Team All-Defense la scorsa stagione.

