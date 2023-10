Caso Morey-Harden, The Beard confessa: “Volevo ritirarmi a Phila”

Una partecipazione un po’ sorprendente, quella di James Harden al training camp dei Philadelphia 76ers. La rottura totale con il front office, e in particolare con Daryl Morey, è ormai nota all’universo mondo. Una rottura che nasce da una promessa fatta da Morey e che, secondo Il Barba, non è stata mantenuta. E a domanda precisa se questa relazione potrà mai essere riparata, altrettanto precisa è stata la risposta del 10 volte All-Star.

“No. Non si tratta nemmeno di questa situazione, ma della vita. Quando si perde la fiducia in qualcuno… è come in un matrimonio. È piuttosto semplice”.

Nonostante una grana non indifferente, il lavoro di Harden in allenamento è stato professionale. Ma il nuovo coach Nick Nurse se lo aspettava.

“È stato davvero bravo in allenamento. So che sta lavorando duramente quasi ogni sera, e anche gli allenamenti notturni sono molto intensi. E stiamo andando avanti giorno per giorno”.

Harden ha poi confessato che non avrebbe mai voluto chiedere di essere scambiato. Ma una grave mancanza di comunicazione durante l’estate ha incrinato in maniera definitiva i rapporti con Morey.

“Il mio obiettivo era quello di ritirarmi da Sixer ma il front office non aveva questo nei suoi piani futuri. È letteralmente fuori dal mio controllo. È qualcosa che non volevo accadesse… Ma devo prendere una decisione per la mia famiglia. Capisco che questo è un business. Se oggi sono qui, mi impegnerò al massimo e farò le cose necessarie come professionista, come ho fatto per 15 anni”.

Ma le cose non sono così semplici. Adrian Wojnarowski di ESPN ha riferito che i Clippers inseguono ancora il sogno Harden.

“The Clippers would like to get a deal done sooner than later…. They've offered [the Sixers] more than anybody else has, a 1st round pick, pick swap, expiring contracts."

– Woj with an update on the Harden x Clippers situation

(H/T @ohnohedidnt24 )pic.twitter.com/O9R9Y6hXAJ

