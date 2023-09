NBA, Tyronn Lue sicuro: “Russell Westbrook sarà il leader dei Clippers”

Dopo essere sceso in campo per metà stagione con la maglia dei Los Angeles Clippers, si prospetta un nuovo ruolo per Russell Westbrook. Il playmaker, passato dai Lakers all’altra sponda lo scorso febbraio, comincerà la sua annata NBA con il ruolo di leader di un gruppo che vuole ritrovare solidità di prestazioni lungo tutto il corso della prossima stagione.

Ne è convinto anche coach Tyronn Lue il quale nelle scorse ore ha parlato di quale potrebbe essere l’impatto di Westbrook sui compagni di squadra. Queste le sue parole a riguardo:

“Penso che dovremo rispettare maggiormente gli impegni della regular season. I nostri fan si aspettano che la squadra giochi al massimo ogni sera e penso che i ragazzi siano pronti a fare proprio questo nella prossima stagione. Non vedo l’ora di allenare Russ (Westbrook) per una stagione intera. Westbrook aveva molte alternative quest’estate, ma ha accettato di essere pagato meno pur di rimanere con noi. Credo che questo dica molto di quanto stiamo provando a costruire ai Clippers e di quanto Russ creda in questo gruppo”

