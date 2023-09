Mercato NBA, Portland è disposta a scambiare anche Jerami Grant

La difficoltà, nei giorni subito dopo le cosiddette blockbuster trades, sta nel trovare un equilibrio tra il reale e l’immaginario. O meglio, tra il basket e il fantabasket. Joe Cronin, però, general manager di Portland, sembra di aver deciso di dedicarsi al fanta NBA. Prima la cessione di Lillard per un ritorno di discutibile qualità, a mio personale e modesto parere. Poi il progressivo smantellamento del roster, che con tutta probabilità quest’anno orbiterà attorno a Shaedon Sharpe, Anfernee Simons, DeAndre Ayton e il rookie Scoot Henderson.

Jerami Grant is expected to be available for trade, per @MikeAScotto

“Jerami Grant, who becomes trade-eligible on January 15, is expected to become available before the trade deadline, according to rival league NBA executives who spoke with HoopsHype following the Lillard… pic.twitter.com/7Dba02lqOW

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 28, 2023