Training camp NBA 2023: gli accordi firmati da tutte le squadre

La fase di preparazione è una vetrina importante per tanti giocatori che aspirano a un passaggio più o meno fugace in NBA. I contratti exhibit 9 (annuale non garantito, limitato al periodo offseason) o Exhibit 10 consentono di prendere parte al training camp con una delle trenta squadre della lega. La formula exhibit 10, in particolare, apre uno spiraglio alla conversione dell’accordo in un più convenzionale two-way nel corso della stagione regolare.

Exhibit 9 e 10, accordi per il training camp NBA

Tutte le firme aggiornate, squadra per squadra

Fonte: Spotrac