Wembanyama punta in grande: “Sono sicuro che vincerò un titolo NBA”

Victor Wembanyama si è detto sicuro che un giorno vincerà il titolo NBA. Parole curiose per la scelta numero 1 dello scorso Draft che in una lunga intervista all’Equipe ha sostanzialmente ribadito la sua convinzione di arrivare a conquistare l’anello:

“Non è certo un segreto che vincere l’anello sia difficile, ma avrò pazienza perché so che succederà. Non vincere nei miei primi anni nella lega non rappresenta un ostacolo a diventare un Hall of Famer o a vincere cinque titoli più avanti”.

Poi, il francese ha continuato la sua disamina in questa maniera:

“Quanto al basket in usa è tutta un’altra cosa, noi siamo indietro: in NBA ci sono 15 allenatori in campo, in dieci pronti ad asciugarti il sudore. Se vado a tirare alle 7 di mattina senza dirlo a nessuno ci sono quattro tecnico pronti per aiutarmi nei rimbalzi”.

Per poi confermare la sua presenza con la maglia della Francia alle irripetibili Olimpiadi di Parigi 2024, dopo aver saltato il mondiale per concentrarsi sulla sua prima annata in NBA:

“Per noi non ci sarà altro obiettivo che l’oro. Naturalmente sarò presente alle Olimpiadi. Ho guardato la Coppa del Mondo e il risultato è stato molto deludente. Tuttavia, non sono preoccupato. Ritengo che ciò non alteri l’opportunità di fare qualcosa di grande a Parigi l’anno prossimo.”

