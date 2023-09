Iguodala all’attacco di Dillon Brooks: “È in NBA solo perché è pazzo”

Nell’ultima stagione ha stupito particolarmente l’atteggiamento di Dillon Brooks contro LeBron James, accusandolo di essere vecchio e ormai logoro per sfidarlo sul parquet. Il risultato di quella dichiarazione avvenuta durante la sfida ai Playoff NBA tra Lakers e Memphis fu chiara: il nativo di Akron dominò contro Brooks, portandolo a scuola, con i gialloviola che eliminarono i Grizzlies.

Tali dichiarazioni sono ovviamente state analizzate dagli analisti NBA come Andre Iguodala, ormai ex giocatore dei Golden State Warriors. Ospite di J.J. Redick nel suo podcast “The Old Man and The Three”, Iguo ha commentato in questa maniera:

“Ci sono giocatori che si trovano in NBA e che non sarebbero lì se non avessero quell’attitudine un po’ pazza e quel tipo di percezione di sé stessi. Prendo Dillon Brooks come esempio. C’è una certa dose di egoismo nel modo in cui si vedono giocatori come lui. Se Dillon Brooks non fosse pazzo, oggi non sarebbe in NBA”.

“There’s certain guys in the NBA that wouldn’t be in the NBA if they didn’t have that crazy mentality… If Dillon Brooks wasn’t crazy, he wouldn’t be in the NBA.” – Andre Iguodala Thoughts? 🤔 (via @OldManAndThree)pic.twitter.com/ySRU3GUd8z — ClutchPoints (@ClutchPoints) September 20, 2023

