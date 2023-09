NBA, Dwyane Wade: “Io dietro a Michael Jordan e Kobe Bryant? Questo mi fa arrabbiare”

Possiamo considerare Dwyane Wade la terza miglior guardia di sempre in NBA dopo Michael Jordan e Kobe Bryant? È ancora difficile definire una graduatoria di questo tipo, ma se chiediamo la stessa cosa all’ex giocatore dei Miami Heat la risposta è secca e piccata. In una lunga chiacchierata di Wade con Shannon Sharpe nel suo podcast “Club Shay Shay”, Flash-D ha parlato in questa maniera di questa possibile comparazione:

“Non mi interessa, voglio dire, ognuno ha la propria opinione. Certo, se parliamo di discussioni da bar voglio che il mio nome venga incluso tra quelli menzionati. Certo non sono al primo posto e questo mi fa arrabbiare, ma ho grande rispetto per i due che mi precedono. Quello che ho sempre desiderato è essere menzionato tra i grandi di sempre, quanto alla posizione in classifica dipende molto dai punti di vista. Se non avessi avuto tutti quegli infortuni, sarei tra i nomi in discussione per il più grande di sempre, nel 2006 ero avviato proprio verso quel livello di grandezza. Senza tutti quegli infortuni starei giocando ancora oggi perché avrei saputo adattare il mio stile all’evoluzione intrapresa dal gioco”.

