Mercato NBA, Khris Middleton blinda Antetokounmpo: “Se ne va? No, rimarrà con noi a lungo”

Giannis Antetokounmpo rimarrà ai Milwaukee Bucks? Secondo Khris Middleton, assolutamente sì. Il secondo violino della compagine del Wisconsin si è detto sicuro della permanenza del greco, nonostante le dichiarazioni estive dello stesso Antetokounmpo che hanno minacciato il suo futuro con i Bucks. Questo il commento di Middleton a riguardo:

“Non ci vedo niente di nuovo e non credo che quanto successo possa influire su di me e tantomeno sulla squadra, perché non è niente di diverso da quanto accaduto in altri momenti in cui era in discussione la possibile estensione del suo contratto. Certo che lo vogliamo con noi. È uno dei migliori giocatori al mondo e nella storia della franchigia, ha detto ciò che ha detto per mantenere alta l’attenzione di tutti e per mettere pressione su tutti, lui per primo.”