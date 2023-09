NBA, Philadelphia firma l’ala Marcus Bagley

Daryl Morey, President of Basketball Operations dei Philadelphia 76ers, ha annunciato la firma di un nuovo giocatore. Si tratta di Marcus Bagley. Se il cognome non suona sconosciuto è normale. Marcus è il fratello minore di Marvin Bagley III, seconda scelta assoluta da parte dei Sacramento Kings nel Draft del 2018.

I termini del contratto non sono stati resi pubblici, come ormai è la norma per Philadelphia. L’ultima esperienza su un parquet di Marcus Bagley è ad Arizona State. Solo 17 partite giocate, ma con medie tutt’altro che irrisorie: 10.9 punti e 5.5 rimbalzi a partita per un’ala da 203 cm. A cui si può aggiungere, nonostante la stazza, il 35.1% da dietro l’arco con la maglia dei Sun Devil. Con ogni probabilità non sarà la firma decisiva per la stagione del nuovo coach Nick Nurse. Sicuramente, però, è un innesto interessante in prospettiva e che rimpolpa la rosa di Philadelphia a meno di due settimane dall’inizio del training camp.

