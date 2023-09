Mercato NBA, Taj Gibson decide di tornare a Washington

Per Taj Gibson non è ancora arrivato il momento di andare in pensione, dato che ESPN ha indicato che il lungo ha firmato un contratto di un anno, al minimo salariale (ovvero 3,2 milioni di dollari), con i Washington Wizards. A 38 anni compiuti, questa sarà la sua 15esima stagione NBA. Nell’ultima annata sportiva, Gibson aveva già vestito la maglia dei capitolini (3..4 punti, 1.9 rimbalzi in 49 partite e 10 minuti di media).

Veterano di lunga esperienza, il lungo supervisionerà ancora una volta i giovani della franchigia della capitale, come Bilal Coulibaly, Johnny Davis, Ryan Rollins, Patrick Baldwin Jr, Deni Avdija, Corey Kispert, Daniel Gafford e Jordan Poole. In precedenza con Chicago, Oklahoma City, Minnesota e New York, l’esperto Taj Gibson ha registrato una media di 8.7 punti, 5.9 rimbalzi e 1.0 stoppate in quasi 1.000 partite NBA.

