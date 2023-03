NBA, infortunio LaMelo Ball: finita la stagione dopo la frattura alla caviglia

Il playmaker degli Charlotte Hornets LaMelo Ball si è fratturato la caviglia destra nella partita di lunedì scorso contro i Detroit Pistons. Come annunciato dalla franchigia, la stella salterà il resto della stagione regolare a causa dell’infortunio. Ball si era fatto male durante il terzo quarto, cadendo in campo in un palleggio incrociato. L’infortunio non ha comportato il contatto con un altro giocatore.

Le radiografie del caso, hanno rivelato la frattura. Ball ha già saltato le prime 13 partite della stagione per una distorsione di secondo grado alla caviglia sinistra. Quindi, si era nuovamente infortunato alla stessa caviglia tre partite dopo il suo ritorno, auto-escludendosi per altre 11 partite. Ora bisognerà aspettare la prossima stagione NBA.

LaMelo Ball had to leave the game after this play pic.twitter.com/mlxbWUCqUN — Bally Sports: Hornets (@HornetsOnBally) February 28, 2023

