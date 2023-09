Jabari Parker sicuro: “Il Barcellona potrebbe competere anche in NBA”

Le squadre di Eurolega potrebbero competere all’interno della regular season NBA? Secondo molto, non ci sono praticamente possibilità di fare una stagione decente, ma Jabari Parker – uno che negli States ci ha giocato in lungo e in largo – non è d’accordo. L’ala americana del Barcellona ha quindi commentato in questa maniera:

“Potremmo sicuramente giocare nella NBA perché in me, Tomas [Satoransky] e Willy [Hernangomez], il Barcellona non ha solamente tre giocatori di livello NBA, bensì tre grandi protagonisti dalla notevole esperienza perché tutti e tre abbiamo una lunga carriera alle spalle. Voglio essere qui, punto e basta, voglio vivere il momento, voglio essere parte di una realtà vincente e darò tutto quello che ho per raggiungere questo obiettivo.”

