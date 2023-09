NBA, Luka Doncic lancia l’allarme: “Ho ancora problemi alla coscia sinistra”

Luka Doncic prima dell’atto finale contro l’Italia ha parlato di fronte ai giornalisti per parlare delle sue attuali condizioni fisiche. Più che altro, lo sloveno sembra preoccupato per le condizioni delle sua gamba sinistra, anche in vista di una lunga stagione NBA che vedrà i Dallas Mavericks puntare ancora una volta i Playoff, dopo il fallimento degli scorsi mesi:

“Cosa posso dire? L’infortunio alla coscia sinistra non è a posto, ma mi devo comunque preparare per un’altra partita a questi Mondiali e poi per la lunga stagione NBA. Non provoca un gran dolore, ma quando provo a tirare o a saltare è come se la mia gamba sinistra fosse molto più debole. Se sarò sano, giocherò ad ogni costo, anche nelle qualificazioni olimpiche del prossimo anno.”

Leggi Anche

Jabari Parker sicuro: “Il Barcellona potrebbe competere anche in NBA”

Partite NBA in tv nazionale: Warriors al top nel 2023-2024, balzo Spurs | Classifica

NBA, Suns: Frank Vogel non ha ancora scelto il quintetto di Phoenix