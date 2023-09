Mondiali basket 2023, Fontecchio chiaro: “Stufi di perdere sempre ai quarti di finale”

Simone Fontecchio è deluso da come sono andate le cose nella giornata di ieri tra Italia e Team USA. Gli azzurri hanno incassato una dura lezione dagli americani, con il solo Fontecchio che ha provato a fare qualcosa offensivamente – avendo chiuso a quota 18 punti segnati. La verità è che per l’Italbasket c’è da registrare una nuova eliminazione ai quarti di finale in un torneo importante. Queste le parole del giocatore degli Utah Jazz a riguardo:

“C’è poco da dire, poco da commentare. Loro hanno fatto la partita perfetta, noi non abbiamo mai fatto canestro. Abbiamo provato a mettere energia, fin dall’inizio anche nel terzo quarto. Loro hanno provato a spingere ed a passarsi la palla un po’ di più. Oggi l’hanno fatto, hanno sempre trovato il tiratore e fatto sempre canestro. Noi potevamo fare qualche canestro in più ma non avrebbe cambiato molto. Si vedeva da subito che avevano una concentrazione diversa. Averli presi dopo una sconfitta non ha aiutato. Siamo un po’ stanchi di perdere ai quarti, ma prendiamo quello che c’è di buono: siamo di nuovo tra le prime 8, deve essere qualcosa che ci spinge a migliorare e andare avanti. Ora conta che saranno le ultime due partite di Gigi”

Leggi Anche:

Mercato NBA, Christian Wood firma per i Los Angeles Lakers: i dettagli contrattuali

Diritti tv NBA, problemi a livello locale per metà delle squadre