Mondiali basket 2023, clamorosa sconfitta di team USA contro la Germania

A seguito della schiacciante vittoria contro la nazionale italiana nei quarti di finale, team USA era la squadra favorita per la vittoria dei mondiali di basket 2023. Nonostante ciò, nel pomeriggio ha subito un’inaspettata sconfitta contro la Germania per 111-113. Dopo la disfatta dei mondiali in Cina del 2019, ecco un’altra cocente delusione per gli americani.

I 113 punti subiti dalla compagine tedesca rappresentano la peggiore prestazione difensiva di sempre per gli americani in una competizione internazionale. Non solo, anche la Lituania durante il girone di qualificazione riuscì a raggiungere quota 110 punti realizzati contro gli USA.

Protagonisti assoluti i due giocatori NBA Moritz Wagner e Dennis Schroeder, i quali hanno realizzato rispettivamente 22 e 17 punti. In particolare, il neo-giocatore dei Toronto Raptors ha realizzato il canestro decisivo che ha permesso alla sua squadra di raggiungere un vantaggio di sei punti a 40 secondi dal termine del match.

Per team USA da segnalare sono i 23 punti di Anthony Edwards, i 21 punti di Austin Reaves in uscita dalla panchina e i 17 realizzati da Mikal Bridges. Da segnalare il forfait annunciato poco prima dell’inizio della partita da parte di Brandon Ingram a causa di alcuni problemi respiratori.

Nonostante l’assenza di molti big della NBA, ci si sarebbe aspettato molto di più da parte di team USA. Nelle ultime competizioni internazionali, gli americani hanno spesso commesso il grave errore di sottovalutare le squadre europee. Ormai da diversi anni, molti giocatori europei stanno dominando oltre oceano, basti pensare a Luka Doncic, Nikola Jokic o Giannis Antetokounmpo.

Staremo a vedere se gli Stati Uniti saranno almeno in grado di aggiudicarsi la medaglia di bronzo contro il Canada domenica pomeriggio.

