NBA, Joe Lacob: “Siamo fiduciosi in merito al rinnovo di Klay Thompson”

I Golden State Warriors hanno intenzione di tornare campioni NBA. Dopo aver spedito Jordan Poole agli Washington Wizards ed aver firmato Chris Paul, i californiani hanno rinnovato il contratto di Draymond Green per quattro stagioni a 100 milioni di dollari. Il tassello mancante è rappresentato dal rinnovo di Klay Thompson.

La permanenza del giocatore, il cui contratto quinquennale da 190 milioni di dollari scadrà la prossima stagione, non è certa. Tuttavia, il proprietario di Golden State Joe Lacob si è detto fiducioso in merito ad un futuro rinnovo. Ecco come si è espresso al giornalista di The Athletic Tim Kawakami:

“Sono fiducioso. Abbiamo avuto dei colloqui con gli agenti del giocatore, ma siamo ancora alle fasi iniziali. Stiamo valutando attentamente la nostra situazione finanziaria in ottica di salary cap. Klay ha il diritto di testare il mercato dei free agent e vedere quali opportunità offre. A breve ci saranno sicuramente altri colloqui, attraverso i quali cercheremo di trovare la soluzione più adatta per convincere Klay a rimanere, il che è il nostro obiettivo principale.”

Anche il nuovo general manager Mike Dunlavey Jr. ha espresso la sua opinione, non solo in merito al rinnovo di Thompson, ma anche a quello di coach Steve Kerr:

“Il nostro obiettivo è quello di proseguire la nostra esperienza con loro. Entrambi rappresentano la chiave dei successi della squadra in questi ultimi anni. Possono ancora dare un grande contributo, specialmente Klay sul parquet. Inoltre, Steve è uno dei migliori, se non il migliore, allenatori della lega.”

Nonostante abbia passato stagioni complicate a causa dei molteplici infortuni, l’obiettivo degli Warriors è quello di confermare Thompson per altre stagioni. Tuttavia, Lacob non ha escluso un possibile futuro da free agent per il giocatore. Staremo a vedere nei prossimi giorni come si evolverà la situazione.

