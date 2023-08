NBA, Mike Brown: “Non vedo l’ora che inizi la prossima stagione”

Durante la passata stagione, una delle squadre che ha sorpreso gli addetti ai lavori nel mondo NBA sono stati i Sacramento Kings. La squadra allenata da Mike Brown infatti è stata in grado di raggiungere i playoff, obiettivo che mancava ormai da ben sedici stagioni. In una sola stagione, l’ex vice-allenatore dei Golden State Warriors è stato in grado di infondere fiducia ai giocatori e creare entusiasmo tra i tifosi.

Visti gli ottimi risultati raggiunti, ci si aspetta una conferma da parte della squadra durante la prossima stagione. Netti sono stati i miglioramenti di diversi giocatori, in primis De’Aaron Fox, che da semplice giovane promettente si è trasformato in un giocatore decisivo, mantenendo medie di 25.0 punti, 4.2 rimbalzi e 6.1 assist. Queste cifre gli sono valse la prima convocazione assoluta all’All-Star Game.

Inoltre, l’altro grande protagonista della squadra si è rivelato essere Domantas Sabonis. Il lituano, non solo è stato selezionato per il terzo anno consecutivo all’All-Star Game, ma con una media di 12.3 rimbalzi a partita si è imposto come il miglior rimbalzista della lega. Grande merito va a coach Brown, il quale è stato in grado di creare una giusta alchimia nella squadra.

Ecco come si è rivolto al giornalista di FOX40 news Sean Cunningham in vista della prossima stagione:

“Non vedo l’ora di iniziare. Sono curioso di vedere come i ragazzi sapranno gestire la pressione, in quanto ora abbiamo molte più pressioni sulle spalle. Non siamo più la preda sacrificale, ora siamo noi i cacciatori. Sono convinto che i miei giocatori siano pronti e con la spinta che il nostro fantastico pubblico ci saprà dare saremo molto competitivi.”

L’allenatore è convinto dei suoi mezzi. Sicuramente grazie al suo lavoro e a quello del General Manager Monte McNair, nominato come Executive of the Year, vi è grande entusiasmo in quel di Sacramento. Staremo a vedere se la squadra sarà replicare quando di buono fatto vedere lo scorso anno.

Leggi anche:

Non solo NBA, debutto al Mondiale per il prospetto Khaman Maluach

NBA, Lakers e Knicks interessate a Giannis Antetokounmpo

NBA, Tyrese Maxey sul caso Harden: “Qui a Philadelphia succede sempre così”