NBA, Tyrese Maxey sul caso Harden: “Qui a Philadelphia succede sempre così”

Siamo di fronte ad un intrigo di mercato NBA non ancora chiarito all’interno dei Philadelphia 76ers: James Harden vuole assolutamente lasciare la franchigia guidata da Daryl Morey per sposare altri progetti. Il problema è che il front office ha chiuso ogni sorta di trattativa, ritirando il giocatore dal mercato. Una mossa non particolarmente gradita al Barba.

Tyrese Maxey ha quindi chiarito com’è il clima all’interno della squadra, vista la paralisi del momento:

Il giocatore ha poi chiosato in questa maniera:

“La gente mi chiede: se James non dovesse tornare in squadra, daresti già per persa la prossima stagione? Io penso che per come sono messi i Sixers sia impossibile dare per persa una stagione. Abbiamo talento, abbiamo l’MVP in carica, dobbiamo per forza giocare e credere di poter vincere. Il nostro obiettivo dev’essere continuare a essere competitivi. Certo, ora sarà un pò più complicato visto che uno dei nostri migliori giocatori ha deciso che non vuole più tornare a Philadelphia. Così va la vita.”