Scoperte le cause del malore di Bronny James: ecco i dettagli

Dopo l’arresto cardiaco accusato lo scorso 24 luglio, ora abbiamo le dovute risposte riguardo le cause del malore di Bronny James. Il figlio di LeBron, secondo quanto comunicato dalla famiglia, ha scoperto di avere un difetto congenito al cuore. Questo il risultato di cinque valutazioni effettuate nell’arco degli ultimi trenta giorni, di cui tre al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles e due alla Mayo Clinic e all’Atlantic Health-Morristown Medical Center in New Jersey

Cause malore Bronny James: il comunicato con i dettagli

In un comunicato apparso su Twitter, la famiglia James ha quindi ringraziato tutti per l’affetto e sottolineato che Bronny dovrebbe poter tornare a giocare a pallacanestro:

“Dopo una valutazione comprensiva iniziale al Cedars-Sinai Medical Center a cura del dottor Merije Chukumerije, a seguito delle successive valutazioni alla Mayo Clinic da parte del dottor Michael J. Ackerman e a quelle del dottori Matthew W. Martinez dell’Atlantic Health/Morristown Medical Center, è stata identificata la probabile causa dell’arresto cardiaco del signor James. Si tratta di una malformazione cardiaca congenita che potrà essere e sarà curata. Siamo molto fiduciosi in un pieno recupero da parte di Bronny e in un ritorno alla pallacanestro nel prossimo futuro. Continueremo a fornire aggiornamenti ai media, nel rispetto della privacy della famiglia.”

È chiaro che il sogno dello stesso Bronny sia quello di poter giocare in NBA. Ora, però, è ancora troppo presto per pensarci.

Leggi Anche:

Come sta Bronny James? Le ultime notizie sullo stato di salute del figlio di LeBron

NBA, paura per il figlio di LeBron James: arresto cardiaco per Bronny in allenamento