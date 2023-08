NBA, Dillon Brooks attacca ancora LeBron James: “L’ho sempre contenuto in difesa”

Non si appresta a chiudere la “rivalità” in campo tra Dillon Brooks e LeBron James che ha tenuto banco la scorsa annata. Più per le esternazioni del canadese – lo dobbiamo dire – rispetto alla volontà del nativo di Akron che ha dovuto ‘sopportare’ l’ennesimo avversario sui parquet di gioco. In una recente intervista rilasciata a “Sportsnet”, Dillon ha parlato di James in questa maniera:

“Credo che mi abbiano addossato quella sconfitta per via delle dichiarazioni che avevo fatto, ma era tutta la stagione che dicevo cose del genere a avevamo vinto cinquanta partite. Penso di aver avuto la meglio su LeBron, credo di aver sempre avuto la meglio su di lui. Che giocatore sono? Quel tipo di giocatore adorato dai compagni, detestato dagli avversari.”

Negli scorsi mesi, da giocatore dei Memphis Grizzlies, Brooks aveva stuzzicato la stella dei Lakers così:

“Amo stuzzicare gli orsi. LeBron? È vecchio, io rispetto solo chi me ne segna quaranta in faccia

