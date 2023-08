NBA, Anthony Edwards su Team USA: “Io dalla panchina? Non vedo alcun Kobe Bryant in campo”

Anthony Edwards è certamente uno dei giocatori più attesi all’interno di Team USA in questi mondiali di basket 2023. Il giocatore di Minnesota è forse il go-to-guy più credibile della squadra americana, ma prima del training camp di Las Vegas dello scorso luglio ha rischiato di essere ‘solamente’ un comprimario all’interno della compagine allenata da coach Steve Kerr.

In una recente intervista, infatti, Edwards ha chiarito quali sono state le parole di Kerr con cui lo ha reclutato all’interno di Team USA relegandolo, però, ad un ruolo di panchinaro. Ovviamente, dopo le prime amichevoli straripanti da parte del giocatore classe 2001, la situazione è cambiata e ora Edwards è la punta di diamante della squadra:

“Il coach mi aveva chiamato prima del training camp per comunicarmi che sarei partito dalla panchina. Io non ero affatto contento, ma avrei comunque accettato la decisione, poi il coach mi ha detto: Dwyane Wade è partito dalla panchina nel 2008, perché in quintetto c’era Kobe Bryant. Come ho risposto? Capisco, ma noi non abbiamo nessun Kobe in squadra”