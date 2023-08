Calendario mondiali di basket 2023: date, orari di tutte le partite e di quelle dell’Italia

Venerdì 25 agosto ci sarà il via ufficiale dei mondiali di basket 2023. Il calendario completo è stato definito da un po’ di tempo, così come i gironi sorteggiati. L’Italia di coach Pozzecco è stata inserita nel gruppo A insieme ad Angola, Repubblica Dominicana e Filippine. Dopo una prima fase a gironi, ci sarà la seconda – più ostica – per poi passare all’ultimo step che prevede l’eliminazione diretta con la presenza di quarti di finale, semifinale e finale. Il torneo si chiuderà ufficialmente domenica 10 settembre 2023.

Calendario completo mondiali basket 2023, date e orari della fase a gironi

Venerdì 25 agosto

Angola vs Italia (ore 10:00)

Finlandia vs Australia (ore 10:00)

Messico vs Montenegro (ore 10:45)

Lettonia vs Libano (ore 11:15)

Repubblica Dominicana vs Filippine (ore 14:00)

Germania vs Giappone (ore 14:10)

Egitto vs Lituania (ore 14:30)

Canada vs Francia (ore 15:30)

Sabato 26 agosto

Sud Sudan vs Porto Rico (ore 10:00)

Capo Verde vs Georgia (ore 10:00)

Giordania vs Grecia (ore 10:45)

Iran vs Brasile (ore 11:45)

Slovenia vs Venezuela (ore 13:30)

Serbia vs Repubblica Popolare di Cina (ore 14:00)

USA vs Nuova Zelanda (ore 14:40)

Spagna vs Costa D’Avorio (ore 15:30)

Domenica 27 agosto

Italia vs Repubblica Dominicana (ore 10:00)

Australia vs Germania (ore 10:30)

Montenegro vs Egitto (ore 10:45)

Libano vs Canada (ore 11:45)

Filippine vs Angola (ore 14:00)

Giappone vs Finlandia (ore 14:10)

Lituania vs Messico (ore 14:30)

Francia vs Lettonia (ore 15:30)

Lunedì 28 agosto

Repubblica Popolare di Cina vs Sud Sudan (ore 10:00)

Venezuela vs Capo Verde (ore 10:00)

Nuova Zelanda vs Giordania (ore 10:45)

Costa D’Avorio vs Iran (ore 11:45)

Georgia vs Slovenia (ore 13:30)

Porto Rico vs Serbia (ore 14:00)

Grecia vs USA (ore 14:40)

Brasile vs Spagna (ore 15:30)

Martedì 29 agosto

Germania vs Finlandia (ore 09:30)

Angola vs Repubblica Dominicana (ore 10:00)

Egitto vs Messico (ore 10:45)

Libano vs Francia (ore 11:45)

Australia vs Giappone (ore 13:10)

Filippine vs Italia (ore 14:00)

Montenegro vs Lituania (ore 14:30)

Canada vs Lettonia (ore 15:30)

Mercoledì 30 agosto

Sud Sudan vs Serbia (ore 10:00)

Georgia vs Venezuela (ore 10:00)

USA vs Giordania (ore 10:45)

Costa D’Avorio vs Brasile (ore 11:45)

Slovenia vs Capo Verde (ore 13:30)

Repubblica Popolare di Cina vs Porto Rico (ore 14:00)

Grecia vs Nuova Zelanda (ore 14:40)

Iran vs Spagna (ore 15:30)

Calendario completo mondiali basket 2023, date e orari italiani della seconda fase a gironi

Venerdì 1° settembre

Gruppo I: 1A vs 2B o 1B vs 2A (ore 10:00)

Gruppo K: 1E vs 2F o 1F vs 2E (ore 10:30)

Gruppo J: 1C vs 2D o 1D vs 2C (ore 10:40)

Gruppo L: 1G vs 2H o 1H vs 2G (ore 11:45)

Gruppo I: 1A vs 2B o 1B vs 2A (ore 14:00)

Gruppo K: 1E vs 2F o 1F vs 2E (ore 14:10)

Gruppo J: 1C vs 2D o 1D vs 2C (ore 14:40)

Gruppo L: 1G vs 2H o 1H vs 2G (ore 15:30)

Domenica 3 settembre

Gruppo I: 2A vs 2B o 1A vs 1B (ore 10:00)

Gruppo K: 2E vs 2F o 1E vs 1F (ore 10:30)

Gruppo J: 2C vs 2D o 1C vs 1D (ore 10:40)

Gruppo L: 2G vs 2H o 1G vs 1H (ore 11:45)

Gruppo I: 2A vs 2B o 1A vs 1B (ore 14:00)

Gruppo K: 2E vs 2F o 1E vs 1F (ore 14:10)

Gruppo J: 2C vs 2D o 1C vs 1D (ore 14:40)

Gruppo L: 2G vs 2H o 1G vs 1H (ore 15:30)

Date e orari italiani di quarti, semifinali e finale

Quarti di finale

Martedì 5 settembre

QF1: 1I vs 2J o 1J vs 2I (ore 10:45)

QF2: 1I vs 2J o 1J vs 2I (ore 14:40)

Mercoledì 6 settembre

QF3: 1K vs 2L o 1L vs 2K (ore 10:45)

QF4: 1K vs 2L o 1L vs 2K (ore 14:30)

Semifinali

Venerdì 8 settembre

Semifinale 1 (ore 10:45)

Semifinale 2 (ore 14:40)

Finali

Domenica 10 settembre

Finale per il terzo posto (ore 10:30)

Finale (ore 14:40)

Leggi Anche:

Mondiali basket 2023, i roster completi delle 32 squadre presenti