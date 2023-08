Mercato NBA, i Mavs tagliano JaVale McGee e confermano Markieff Morris

In questo agosto di piena offseason, le squadre sono in una fase di rifinitura. Come le altre franchigie NBA, anche i Dallas Mavericks stanno prendendo alcune decisioni riguardo la propria rosa. Nella lega, tutti si aspettavano che la squadra texana avrebbe scambiato o tagliato JaVale McGee prima dell’inizio del training camp. E secondo molteplici fonti, i Mavs taglieranno JaVale McGee prima della deadline prevista per il 31 agosto, e a suo posto confermeranno a roster Markieff Morris.

Jason Kidd aveva inizialmente dichiarato che McGee sarebbe stato il centro titolare nella stagione 2022-23. Dopo poco, l’head coach si era però accorto che le cose non sarebbero andate bene, e ha preferito tenerlo in panchina. Nella scorsa stagione McGee ha giocato 42 partite di regular season, tra cui sette da titolare, con la maglia dei Dallas Mavericks. E’ stato poco in campo, otto minuti di media, e ha viaggiato a 4.4 punti e 2.5 rimbalzi. Ha ancora due anni di contratto con la squadra texana dal valore complessivo di 11.7 milioni di dollari. Quello stipendio non andrà perso, e i Mavs lo spalmeranno su cinque anni, durante i quali sarà a cap hit per 2.4 milioni a stagione.

Il taglio di JaVale McGee era nell’aria, al contrario della mossa successiva dei Mavs. Secondo quanto riportato da Shams Charania per The Athletic, i Dallas Mavericks useranno il posto lasciato libero per confermare nel roster Markieff Morris. Morris era arrivato ai Mavs nello scorso febbraio, coinvolto nella trade con Brooklyn che ha portato Kyrie Irving in Texas. Dopo lo scambio Morris è sceso in campo solo in otto partite, giocando nove minuti di media. L’ala grande ex Washington e Phoenix – tra le tante squadre con cui ha giocato – porterà moltissima esperienza nello spogliatoio di Dallas.

